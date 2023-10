Saint-Georges: de 21 à 28 places à la crèche "La Galipette"

Annick Sacré, la présidente du conseil d’administration de l’ASBL "La Galipette" et Sandrine Pironnet, la directrice, sont deux dames très heureuses aujourd’hui. "Notre crèche est enfin subsidiée !", s’exclament-elles. Maintenant, cette crèche passe de 21 à 28 places. "Les subsides octroyés concernent surtout l’emploi puisque, aujourd’hui, toutes les puéricultrices, le poste de direction et la conseillère psycho-pédagogique sont donc subsidiés." De très bonnes nouvelles donc pour cette crèche saint-georgirenne. "La Galipette", c’est aussi de l’accueil extrascolaire et un centre de vacances. Quoi de plus normal donc que de célébrer ces bonnes nouvelles par l’organisation d’une fête, à laquelle a participé Claude Lemoine, conseillère pédagogique à l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Annick Sacré a tenu à féliciter Sandrine Pironnet car, c’est aussi grâce à elle si "La Galipette" en est là à l’heure actuelle. "Oui, grâce notamment à sa persévérance, sa participation à des cours de perfectionnement."