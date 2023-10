Lydia Lens a fêté ses 100 ans de vie et de souvenirs à Waremme

"Le médecin me dit à chaque fois que j’ai une très bonne santé et que mes prises de sang sont toujours excellentes, lance, fièrement, Lydia Lens. Et même si je me sens vieillir, j’ai toujours toute ma tête. Je me souviens de tout et de tout le monde. C’est une chance car, la mémoire, vous savez, c’est le plus important." La résidente de la maison de repos La Clé des Champs à Waremme fait aujourd’hui partie du club très fermé des centenaires, depuis le 27 septembre. Ce dimanche, elle a fait la fête "mais pas trop longtemps car je me sens vite fatiguée, précise-t-elle. C’était un très agréable moment organisé par le personnel. J’étais entourée de tous les résidents et de toute ma famille. C’est très agréable de se sentir entourée, surtout à mon âge. Je pense que c’est ça le secret de la longévité finalement: avoir la visite régulière de ses proches. J’ai trois fils, quatre petits-enfants et j’ai également six arrière-petits-enfants."