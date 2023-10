L’art est au féminin chez Art33 à Huy

Les participants devaient publier une photo d’une création représentatrice de leur travail. Les artistes ayant recueilli le plus de réactions étaient alors invités à exposer leurs œuvres les 22, 23, 24, 29, 30 septembre et 1er octobre.

Et depuis jeudi dernier, ce sont finalement des œuvres de toute féminité qui sont exposées chez Art33, notamment marquées par la richesse des inspirations et la diversité des techniques. Concrètement, il y aura de l’art mural inspiré de la nature, des œuvres poétiques au pastel et de la photographie fusionnée aux arts plastiques.

Seront donc exhibés des univers distincts aux pratiques singulières et qui pourtant poursuivent ce même goût pour les couleurs et la délicatesse des sujets.

Un lieu de rencontre et de partage

Au vu de son succès, le concours a dû élargir son offre. "Au départ, c’était prévu pour trois artistes seulement. Il y avait plus de 1000 partages et une cinquantaine d’artistes-participants, donc finalement il y a sept gagnants, dont quatre seront exposés en décembre. Je ne m’attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur", raconte Vincent Lequarré.

Le concours, en plus d’inviter les visiteurs à entrer dans la galerie et y découvrir de nouveaux noms, donnait aussi une opportunité aux artistes de montrer et raconter leur art. "Ce concours-là, ça veut aussi dire que les artistes n’attendent que ça. Ils manquent cruellement de lieux d’exposition", défend-il. Art33 se trouve finalement être un lieu de rencontre et d’épanouissement pour les trois artistes. "Ici, je me disais que j’avais ma place, raconte Sabine Strasser, alias Babi Tortillons. On ne peut que se sentir bien parce qu’on peut vraiment créer son univers et le rendre accessible à celui qui le regarde." La galerie, qui n’a encore ouvert ses portes qu’en avril dernier, a pu accueillir ce week-end plusieurs curieux venus observer de plus près les créations des trois drôles de dames. Initialement prévue pour les deux prochains week-ends, l’exposition s’est même rallongée de quelques dates de plus, les 7 et 8 octobre prochains.