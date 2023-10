L’Amaytois soupçonné d’un dépôt clandestin de 30 sacs: "Je ne suis pas assez sot pour laisser mon adresse"

"On m’a volé ma camionnette avec les sacs dedans"

"Je n’ai pas fait de dépôt illicite, explique l’Amaytois. J’avais mis trois sacs poubelle dans ma fourgonnette et j’allais aller les déposer chez une connaissance qui possède un grand conteneur, parce que le mien est limité en volume."

"Mais pourquoi tant de déchets ?", interroge la présidente. "Dans ma Volkswagen, il est impossible de mettre 30 sacs. Il n’y en avait que 2 ou 3, pas plus. Et puis, je ne suis pas assez sot pour y laisser mon adresse s’il s’était agi de faire un dépôt clandestin. On m’avait volé ma camionnette avec les sacs dedans… Et on a retrouvé mon véhicule à quelques centaines de mètres du dépôt, mais dans la Meuse. J’ai d’ailleurs de forts soupçons sur les auteurs du vol, et ces deux fripouilles méritent d’être pendus. L’un d’entre eux est d’ailleurs en prison."

Voilà une histoire de sacs que la présidente devra résoudre: "Il aurait mieux valu balancer la camionnette avec tous les sacs…"

Jugement le 31 octobre