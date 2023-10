Ferrières: communes partenaires et ASBL avancent 400 000€ pour boucler les comptes de la piscine

Le reste de l’ardoise, c’est un montant de 340 000 €, représentant les surcoûts générés notamment par la hausse des prix des matériaux de construction et la pose de panneaux photovoltaïques (100 000 € supplémentaires). Qui va prendre en charge cette somme ? L’intercommunale a décidé de passer par un système de prêt: les six Communes partenaires (Hamoir, Ferrières, Comblain-au-Pont, Anthisnes, Ouffet, Manhay) ainsi que les deux ASBL du collège Saint-Roch Ferrières vont faire une avance de trésorerie de 400 000 €, chacune au prorata du nombre de parts qu’elle détient. "On a décidé de gonfler la somme pour voir large et parer à d’éventuels imprévus car les coûts énergétiques de la piscine sont actuellement trop flous, souligne Patrick Lecerf. On clôturera ainsi tout ce qu’on doit." La Commune de Ferrières déboursera par exemple 44 400 € tandis que les deux ASBL de l’école déposent 160 000 €. Ces trois dernières ont déjà marqué leur accord tandis que les autres Communes sont occupées à passer le point dans leur conseil communal respectif.

"Ce prêt, sans intérêt, sera remboursable fin 2024 sous forme de crédits dont les modalités sont encore à déterminer. Plutôt que de “donner” simplement de l’argent, on va plus loin, on est plus ambitieux", souligne le président hamoirien. "C’est clairement plus efficace, rapide et moins onéreux que si on contractait un nouveau prêt à la banque", souligne pour sa part Frédéric Léonard. D’ici quelques semaines, la piscine sera totalement et officiellement payée…