Crisnée: les terrains de la "fun zone" avancent bien

Dans les temps

Si le bourgmestre espère que le site sera opérationnel au printemps prochain, c’est parce que la feuille de route du chantier est pour l’instant respectée. Dernièrement, ce sont le bardage des containers qui ont été posés ainsi que des passerelles à l’arrière de ceux-ci. La structure métallique de la tribune du terrain A a été posée, tout comme les clôtures séparant le parking du terrain B et la barrière à l’entrée du parking. "Prochainement, ce sont les installations électriques qui vont être posées. Il va y avoir le raccordement RESA et puis l’arrivée des éclairages, nécessaires pour les terrains que l’on veut au naturel et non synthétiques."

Une fois ces raccordements effectués, Philippe Goffin considérera que la première étape sera terminée. "Alors, on pourra entamer une seconde étape avec le début des formations au football pour les enfants. Phase par phase, le projet grandira pour accueillir une vraie école du football."

Caméras justifiées

Ce week-end, les futurs terrains de football ont été utilisés comme un terrain de 4x4. Un conducteur de quad est venu "s’amuser" sur la pelouse en y laissant de grosses traces de pneus. "S’il fallait encore convaincre quelqu’un qu’il fallait y mettre des caméras, c’est ce qu’il fallait. C’est regrettable, et même infernal de constater cela car vraiment, rien ne l’explique", déplore le bourgmestre.