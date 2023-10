À Oreye, le village de Bergilers s’anime depuis 75 ans

Six manifestations par an

On ne réinvente pas la roue mais on se renouvelle, avec les moyens humains et logistiques dont Monique Kallen et son équipe disposent. Si l’association compte seulement 12 membres permanents, elle peut compter jusqu’à 80 bénévoles pour mettre la main à la pâte lors des six événements annuels: le salon du vin et de la gastronomie, la chasse aux œufs, la fête des voisins, la fête de la Saint-Christophe et la balade gourmande.

Les portes sont grandes ouvertes à celles et ceux qui veulent continuer à faire vivre le CLAP. "Il y a un fort sentiment d’appartenance entre nous et ce qui fonctionne le mieux c’est le bouche-à-oreille pour nous faire connaître. On est toujours en recherche de bénévoles pour nous aider de façon ponctuelle ou permanente, précise la présidente. C’est toujours plus difficile d’avoir des personnes prêtes à nous aider en amont, dans le travail de l’ombre."

Bergilers, c’est un village d’irréductibles motivés qui résiste à l’individualisme en gardant un lien humain entre tous ses membres. Avis aux amateurs, le prochain rendez-vous est fixé le 9 décembre pour la balade gourmande.

Infos: www.clapbergilers.be