Vide-dressing au hangar communal

La Commune de Crisnée organisera le 15 octobre prochain un vide-dressing, de 10 à 17 h au hangar communal (rue du Soleil, n°1, derrière l’administration communale). "Il s’agit d’un vide-dressing de vêtements et d’accessoires à la fois pour femmes, hommes et enfants , informe la Commune via son siteweb. Il sera organisé au profit de Think Pink, l’organisation nationale de la lutte contre le cancer du sein." Pour participer et vendre, il est nécessaire de s’inscrire au 0472/62 84 44, "en appel direct ou sms. Les messages vocaux ne seront pas pris en compte. Attention que le nombre d’emplacements est limité et que tous les stands réservés et payés ne seront pas remboursés."