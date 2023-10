L’art contemporain à Wanzoul

Modestement, la maîtresse des lieux n’insiste pas sur les colliers qu’elle a réalisés avec des pierres anciennes de toute beauté. Par contre, elle se montre dithyrambique quand il s’agit de présenter le travail du Burkinabé Adama Gandema, qu’elle suit depuis une vingtaine d’années en proposant ses bronzes à la vente.

"C’est un voyage dépaysant, puisque les sculptures d’Adama Gandema nous emmènent au cœur de l’Afrique, au Burkina Faso dans un nuage d’élégance et de fierté africaine, tant ses œuvres dégagent une sérénité quasi méditative", résume parfaitement Stéphanie Saintmard, une visiteuse sous le charme.

Non loin, Martine Bonvon, photographe, présente quelques clichés sur l’Éthiopie, mais aussi une superbe photo intitulée “La dame au parapluie”.

Le dédale artistique est éclectique: peintures, colliers, bronzes, céramiques et autres sculptures… Et même origamis (technique de pliage et assemblage de papier) proposés par la talentueuse Wanzoise Françoise Laruelle.

Et que dire du travail de Catherine Verschure, la pharmacienne de Statte ? Des sculptures d’une infinie délicatesse quand il s’agit de visages ultra-réalistes de femmes africaines, ou un mélange de force et de finesse pour des hommes dont la verticalité évoque immanquablement Giacometti.

Précisons que tous ces artistes ont combiné leur énergie créatrice à leur fibre philanthropique car cette exposition visait également à récolter des fonds pour l’association belge Apecos Rwanda, qui vient en aide aux enfants rwandais orphelins du sida.