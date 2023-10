Ferrières: des cuberdons pour aider Victor (1 an) atteint d’une maladie rare

Mais Victor ne raconte pas tout, lui qui est né le 5 août 2022 et qui a dû attendre le 17 avril pour enfin rejoindre le nid familial où l’attendait Louis son frère aîné de quatre ans.

Opéré à huit reprises

Victor est un guerrier. Chaque jour, il continue la bataille. Sans relâche il combat cette satanée maladie. Au cours de ses huit premiers mois de vie, Victor a été opéré à huit reprises, notamment pour lui placer un cathéter qui l’alimente 16 heures par jour. C’est le seul moyen qui lui permettra de se nourrir toute au long de sa vie.

Après d’innombrables tests, un nom est mis sur la maladie: il s’agit du syndrome de MSMDS. Ce nom barbare désigne une maladie génétique qui atteint les muscles lisses, il manque le gène Acta2.

Michel et Jessica, ses parents, se sont relayés pour être à son chevet à Saint-Luc à Bruxelles ou au Montlégia à Liège. Ce commissaire de police de Vottem et cette employée communale de Ferrières ont été contraints de prendre un mi-temps. Louis et Victor sont leurs priorités absolues.

Vous l’aurez deviné, Victor a toujours besoin de soins. Son combat est loin d’être terminé. Victor aurait pu aussi vous dire que ses parents ne se plaignent pas. Des parents aimants et totalement dévoués, des gens biens sur qui le sort s’est cruellement acharné. Michel et Jessica conduisent leur bébé plusieurs fois par semaine à Anthisnes pour ses séances de kiné. Ils ont déjà parcouru des milliers de kilomètres depuis un an, imaginez un peu les frais auxquels ils sont confrontés. C’est vrai, Victor ne nous a pas dit que parfois Michel et Jessica ont dû lui changer sa poche à 11 reprises en 24 heures. Faites le calcul, sachant qu’une poche coûte 10 €.

Les cuberdons, c’est un moyen si simple de contribuer à sauver une vie. 5 euros le lot de 5 cuberdons. Un cœur fondant au goût acidulé couleur framboise. Une bonne action capitale pour le guerrier Victor et ses parents. Ils sont en vente au service Population de l’administration communale de Ferrières, ainsi qu’à l’office du tourisme.