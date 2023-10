Du hasard et de la nécessité d’être

Tout est-il une question de hasards, de rendez-vous non fixés, manqués, attendus ? Et quel pourrait être ce fil qui les relie tous sinon celui que l’on appelle le destin ? Ou alors, avançons-nous d’instinct, par choix préétablis, nécessaires et réfléchis ? Dans 13, rue du hasard proposé samedi à Huy, pour financer les œuvres du Rotary Club de Huy, Laurent Piron pose ces questions, mais sans en avoir l’air et sans y répondre tout à fait.