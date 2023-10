Des Villersois qui ont du mérite

Échevine de la vie associative, Hélène Fastré a remis les prix des mérites villersois 2023. Une cérémonie qui a eu lieu à l’occasion de "Villers-le-Bouillet en fête". Représentée par Aurélie Fabry, l’ASBL "Yes We Cat" décroche le mérite associatif. "Créé en 2016, ce refuge prend en charge les chats abandonnés ou errants. En 2022, ce ne sont pas moins de 116 chats et chatons qui ont été pris en charge par l’ASBL", explique l’échevine. Les bénévoles soignent et stérilisent les animaux, avant de les mettre à l’adoption. Les chats errants, eux, sont relâchés à l’endroit de la capture.