Daniel Sluse expose en Chine

Les mots "artiste" et "œuvre" sont souvent galvaudés. Ce n’est nullement le cas pour Daniel Sluse dont le parcours est étonnant. Pour en arriver là, la vie du sérigraphe et peintre n’a pas été un long fleuve tranquille. "Rien n’a été facile, raconte le Braivois. Je n’ai pas connu mon père, et ma mère a d’emblée décidé de me confier à l’assistance publique. J’ai été placé dans une famille d’accueil à Grâce-Hollogne. Comme tous les jours, j’attendais le bus 53 pour me rendre à l’école et j’ai vu descendre une personne avec une grande farde à dessin: je me suis dit, c’est ce que je veux faire !"