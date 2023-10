C’est parti pour l’opération post-it CAP 48 à Huy et environ: "Ce sont 300 bénévoles sur le terrain"

C’est donc du 6 au 15 octobre que les post-it seront vendus à la sortie des magasins et lors d’événements locaux… Sur la zone de Huy, qui reprend 13 communes, ça représente environ 300 bénévoles postés sur une centaine de lieux de vente. "Ce sont des citoyens, des mouvements de jeunesse, des écoles…", détaille Pierre-Yves Colet, responsable régional de Huy. En 2022, quelque 53 700 € avaient été récoltés sur la zone. "On espère encore faire mieux cette année, même s’il faut reconnaître qu’avec le Covid et la paupérisation, c’est plus compliqué", reconnaît le coordinateur.

"Apprenti majeur" à Huy

Les bénéfices de l’opération reviendront aux différents projets sélectionnés par un jury, zone par zone. Sur Huy, un dossier a été retenu cette année, celui de l’AMO (service d’aide en milieu ouvert) Mille Lieux de Vie, basé à Huy. "L’argent servira à financer une partie d’emploi pour le projet “Apprenti majeur”", se réjouissent Caroline Broers, intervenante sociale et Aurélie Demathieu, directrice de l’AMO. Le projet ? Apporter de l’autonomie à des jeunes de 16 à 22 ans grâce à un module de formations sur des thématiques essentielles liées au logement: aide sociale, compteurs, factures, budget… En 2022, en Wallonie et à Bruxelles, ce sont 105 projets qui ont été financés par CAP 48, toutes activités confondues. Et les post-it (au prix de 5 et 10 €) sont une pierre de l’édifice…