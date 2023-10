Amay: la banque Belfius ferme en fin d’année

"Triste et en colère"

Cette perspective n’enchante guère non plus les autorités locales. "J’en suis à la fois triste et en colère, commente Corine Borgnet, l’échevine amaytoise des Commerces. Et encore plus déçue si on se souvient d’où vient Belfius, à savoir le Crédit communal qui se revendiquait être la banque des communes et des citoyens ! Ce service n’existe plus. J’entends venir l’argument des nouvelles technologies auxquelles de plus en plus de clients recourent pour leurs transactions. Mais, c’est oublier toute une frange de la population qui ne jongle pas avec ces outils modernes et a besoin d’un service en agence. La plupart sont d’ailleurs des personnes âgées et elles s’en trouvent pénalisées. Sans compter toute la question de la mobilité. Il ne sera pas nécessairement évident pour tout le monde de se rendre à l’agence de Saint-Georges-sur-Meuse. Sincèrement, après les départs de BNP Paribas et d’ING, on se doutait que Belfius suivrait le mouvement un jour, mais à beaucoup plus long terme. Je suis surprise que cela arrive aussi tôt et cela me met en colère. Avec mes collègues au sein du collège communal, on a d’ailleurs décidé de solliciter une rencontre avec le commercial du groupe Belfius pour lui faire part de notre point de vue. Certes, c’est une décision du groupe en collaboration avec le gérant indépendant et notre entretien n’y changera rien. Mais, nous voulons leur signifier toute notre déception."

Nouvel exode de clients vers Beobank ?

Une fois ce départ acté, il ne restera plus que l’agence Beobank à avoir pignon sur rue dans le centre amaytois (rue Joseph Wauters 35). "À voir les réactions à chaud sur les réseaux, cette agence va sans doute récupérer une partie de la clientèle mécontente de Belfius comme ce fut précédemment le cas lors des fermetures de BNP Paribas et ING, anticipe Corine Borgnet. D’ailleurs, en réponse à cette croissance, son gérant s’était à l’époque adressé au service commerce de la Commune pour voir s’il n’existait pas une cellule libre où déménager dans le centre. Nous n’avions rien trouvé. Mais peut-être que le bâtiment laissé libre en fin d’année par Belfius, qui en est le propriétaire, constituera une opportunité."

Trois distributeurs Batopin arrivent

Reste que l’agence Beobank ne sera à terme pas le seul endroit où retirer de l’argent liquide à une borne automatique. Pour rappel, Batopin, le nouveau réseau neutre de distributeurs automatiques de billets en Belgique, va s’implanter dans le centre d’Amay et plus précisément à l’adresse où se situait la boucherie Stevens (rue Paul Janson). "Un permis a été déposé et les travaux ont débuté pour l’installation de trois distributeurs automatiques, confirme l’échevine amaytoise. Je suppose qu’ils seront opérationnels courant de l’année 2024."