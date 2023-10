À Verlaine, des nasses mobiles au bord des routes pour jeter les PMC

Mettre en avant le travail des ouvriers

Les deux nasses, tendues, sont ancrées dans une structure de béton et précédées d’un panneau (bétonné également) rappelant que les ouvriers communaux contribuent à la propreté du village et que cette propreté est aussi l’affaire de tous, habitants comme (surtout) automobilistes de passage.

"Nous avons mené une réflexion sur base des structures mises en place par la Région et certaines communes, comme Faimes qui a collaboré avec Be Wapp (NDLR: pour une Wallonie plus propre) précise Vincent Gerday, échevin des travaux. Et pourquoi ne pas mettre en avant nos ouvriers qui œuvrent chaque jour à la propreté et ainsi mettre en avant leur travail". Et le respect de leur travail.

Les nasses "à canettes" sont ainsi renommées "nasses à PMC" ! Mais ne risque-t-on pas de retrouver des sacs-poubelle dedans ou des PMC en dehors, lancés par des automobilistes peu aguerris au "basket-canettes" ?

"Au pire, je préfère retrouver plus dans la nasse que dans un champ ou au détour d’un petit chemin admet Vincent Gerday. Mais avec tous les dispositifs existants, comme le parc à conteneurs, je ne comprends pas qu’il faille encore ces nasses. La Commune est affiliée à Sofie aussi et nous y portons entre 500 kg et 1,2 tonne par mois". Le coût final est de quelque 600 € par nasses, sans compter le casting des acteurs !