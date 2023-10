À la découverte de la fromagerie des 2 Monts à Comblain-au-Pont (photos)

Une première

Cet événement s’est déroulé dans le cadre du Festival Nourrir l’OVA (Ourthe-Vesdre-Amblève). Et la visite de la fromagerie des 2 Monts est une première. "Beaucoup de clients viennent et aiment savoir comment c’est fabriqué. Je n’ouvre jamais l’atelier donc les clients ne peuvent pas aller au-delà du magasin. Un événement comme celui-là, c’est permettre aux gens de voir ce qu’ils mangent", explique Pascale.

La fromagerie des 2 Monts a débuté il y a 4 ans et demi. "Quand j’ai commencé, il y avait l’événement Wallonie week-end Bienvenue, on m’avait demandé de participer et j’avais accepté. Mais l’installation électrique n’avait pas été finalisée, et je n’avais donc pu montrer aux visiteurs que des photos et rien n’était fonctionnel." Cette visite est donc une première pour la productrice, qui était ravie de pouvoir présenter aux visiteurs sa manière de travailler, proche du client, avec des produits locaux et ultra-frais. "Je vais chercher chaque matin mon lait directement chez le producteur, c’est du lait frais, du jour. C’est vraiment mon cheval de bataille. Je ne travaillais que le lait chaud. Quand il arrive dans ma cuve, il est à 34 degrés. Je n’ai pas besoin d’énergie pour le chauffer, ce qui est intéressant écologiquement et économiquement."

La convivialité avant tout

De nombreux visiteurs sont venus à la fromagerie des 2 Monts afin de profiter de cette journée conviviale et festive. Pour satisfaire les papilles, Sophie et Nicolas (du restaurant Sophie et Nicolas) étaient présents avec une recette réalisée pour l’événement, avec un fromage de la fromagerie des 2 Monts. "L’Halloumont, un fromage que Pascale fabrique. Elle l’a appelé comme ça car c’est inspiré du halloumi (fromage originaire de Chypre), mais nous sommes à Mont (Comblain-au-Pont). Tout est fait maison. C’est une recette pour l’événement. Nous avons une sauce avec de la scarole (salade amère), du persil, de la menthe et de la bergamote que nous avons confite au sel. Une seconde petite sauce potimarron. Avec quelques légumes, comme la courge spaghetti que nous travaillons au restaurant."

Ce type de rassemblement permet aux visiteurs de se rencontrer, et de pouvoir discuter avec les producteurs locaux. "Nous faisons tout nous-même au niveau de la bière. On fait des marchés, on rencontre des gens. Et notre plaisir, c’est participer à des événements comme ça", se réjouit Ariane, de la Brasserie Artisanale Forêt.