Bientôt un logement public supplémentaire à Hannut

Pour rappel, suite à l’inflation, les projets de logements publics dans la maison de la Croix-Rouge avaient été abandonnés, et le budget avait alors été réorienté vers deux axes différents. "D’une part, il y a la restauration de l’ancienne école de Grand-Hallet, contextualise Martin Jamar, échevin des Logements publics. Ce projet, qui est en cours de finalisation, est une première pour la Ville de Hannut, car ce logement comportera cinq chambres, ce qui est idéal pour les familles nombreuses ou recomposées. D’autre part, il y a l’achat de deux appartements neufs, l’un de trois chambres et l’autre d’une chambre adaptable pour les PMR, une première également pour Hannut."

Le coût de l’ensemble de ces projets est estimé à pas loin d’un million d’euros, avec 900 000 € de part communale pour 80 000 € de subsides. Un gros projet, l’air de rien, pour la Commune, qui est satisfaite de l’ensemble de ce qui a déjà été réalisé jusqu’à présent.

Trois ans maximum

Dans un immeuble qui est en passe d’être terminé, les demandeurs pourront donc bénéficier d’un logement neuf totalisant 137 m² bruts, intégré à des logements privés, de trois chambres, d’un parking, d’un garage à vélo, et qui répond au critère PEB A. "C’est évidemment intéressant pour nos enjeux climatiques, mais aussi pour le locataire qui aura de ce fait moins de frais énergétiques. Avec les charges comprises, le loyer mensuel sera de 600 €, avec 50 € pris en charge par la Commune. Il devrait être mis à disposition dès fin 2023, voire début 2024." Chaque demandeur pourra signer un bail d’un an, renouvelable deux fois, soit un total de trois années dans les lieux. "Le but, c’est de mettre à disposition un logement de transition."