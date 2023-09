Après Didier Delmotte et Pierre Bonfond, Jules Bodson quitte le groupe Envie Commune à Ferrières: "Je siègerai comme indépendant"

"Je préfère mettre les choses au point"

Jules Bodson ne cache pas que sa démarche est la même que celle de son colistier Didier Delmotte avec qui il est très proche, en réaction aux négociations lancées autour du prochain scrutin. "J’ai toujours suivi Didier Delmotte dans sa façon de voir les choses. Nous avons la même vision et la même façon de travailler. Comme lui, je n’ai pas apprécié que certaines personnes tentent de s’imposer dans notre groupe en vue des élections. Je n’ai pas claqué la porte en même temps que Didier car ça me semblait prématuré mais à présent, vu la tournure des choses, je préfère mettre les choses au point. Je ne voulais pas démissionner mais continuer à m’engager, de manière indépendante. On va à présent travailler en duo avec Didier, en étudiant les dossiers du conseil comme on le faisait avant."

Il participera au scrutin 2024

Jules Bodson, 67 ans, aujourd’hui retraité, était entré en politique avant les années 2000. Il s’était ensuite retiré avant de revenir en 2018 sur la liste Envie Commune, sans être élu. Il est cependant monté au conseil communal en mars 2022 en remplacement de Paul Kersten, qui a déménagé à Clavier. "Je n’imaginais pas à l’époque me désolidariser de mon groupe. Les choses se sont envenimées petit à petit." Et pour les prochaines élections, se représentera-t-il ? "En principe oui… Mon retour en politique était inattendu mais j’ai remis un pied dedans et je suis mordu…"