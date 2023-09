Les locaux de l’école communale sont payants

En séance du conseil communal, la bourgmestre Béatrice Moureau a lu le règlement d’ordre intérieur mais aussi, le montant de la redevance pour l’occupation de ces lieux: "cela s’élèvera à 15 € par journée d’occupation", annonce Béatrice Moureau.

Mais ce dossier d’occupation des locaux et de la cour de l’école pose un gros problème aux conseillers de l’opposition, et à l’écolo Roland Vanseveren en particulier. "Par hasard, j’ai découvert qu’une convention a été signée entre l’administration communale et une ASBL située sur la commune, explique Roland Vanseveren. Cette ASBL a bel et bien payé une certaine somme, avant la rédaction de ce règlement." Pour Roland Vanseveren, ceci est tout simplement illégal. "Sur quelle base a-t-on fait payer ce montant puisque, à ce moment-là, il n’existait pas encore de règlement ? Qu’a-t-on fait de l’argent ? Et, ces sous seront-ils remboursés à cette ASBL ?"

Les bénéfices, à quoi servent-ils ?

Le conseiller indépendant Paul Jeanne et la conseillère écolo Isabelle Samedi souhaitent faire taire la rumeur, répandue par la majorité selon eux, comme quoi c’est l’opposition qui veut faire payer l’occupation des locaux et de la cour de l’école. "Nous, nous y sommes opposés, indique vivement Roland Vanseveren. Nous souhaitions proposer un règlement prévoyant la gratuité lui !"

Cette proposition a fait l’objet d’un point supplémentaire ajouté à l’ordre du jour du conseil communal de mardi. Pour le conseiller PS # Christophe Ben Moussa, ce règlement n’est pas correct. "Les ASBL sont dans l’obligation de dévoiler leurs comptes et ce qu’elles font de l’argent gagné. Ce qui n’est pas le cas des associations de fait. Nous voulons donc que les associations de fait soient dans l’obligation de faire la même chose."

La majorité n’a pas suivi et a refusé d’accepter ce point supplémentaire. Sans surprise, lors du vote portant sur le règlement d’occupation des locaux de l’école, Paul Jeanne, Isabelle Samedi, Roland Vanseveren et Christophe Ben Moussa ont voté non.