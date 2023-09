Le chantier du téléphérique doit se terminer

Et la procédure envers l’auteur de projet pour ne pas avoir prévu, dès le départ, la fragilité des pylônes ? Réponse de Christophe Collignon, bourgmestre en titre: "On voudrait terminer le téléphérique." La Ville de Huy a pris des conseils juridiques. Si litige il y a, le chantier risque d’être suspendu, car il y aura des expertises. Or, la volonté de la Ville est clairement de le terminer. "Intenter un procès serait contre-productif. Mais les droits sont préservés et il n’y a pas prescription."