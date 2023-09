La première expo de Karin Mawet

Un carton d’invitation sur lequel figurent cinq noms. Entre Jenny Alvarez et Justine Montagner, on trouve celui de Karin Mawet. S’agit-il de l’ancienne conseillère communale, mais aussi ancienne professeur de gymnastique à Andenne et directrice d’une crèche à Huy ? Une fois la porte de la maison d’accueil franchie, belle surprise, il s’agit effectivement d’elle.