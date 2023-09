Hugues Joassin, nouveau président du conseil

Le point a été approuvé à l’exception du groupe Participe Présent qui s’est abstenu. "Nous avons des appréhensions par rapport à nos interventions et nos questions sur les points à discuter", explique Sabine Gilman.

On sait que lors des derniers conseils, les débats ont été parfois houleux. Et Hugues Joassin rassure. "C’est un rôle que je suis heureux de prendre. Je veux assurer que les débats se passent en toute sérénité. Je rappelle qu’il y a aussi un ordre intérieur à respecter notamment en ne s’écartant pas des sujets. Chaque membre a droit à deux interventions. Je pense que toutes les questions peuvent être ainsi posées", dit le nouveau président.

Pas de panneau ajouté

Le groupe Participe Présent avait demandé l’ajout d’un point proposant la pose de panneaux à certains endroits rappelant la distance obligatoire de 1 m 50 séparant l’automobiliste du cycliste lors d’un dépassement. "Il y a de plus en plus une tendance vers la mobilité douce et la règle n’est pas connue de tous les conducteurs", explique Sabine Gilman.

Le point n’a pas été approuvé par la majorité. Cette décision est justifiée par la voix de Christine Bouché, échevine de la Mobilité: "C’est une obligation du code de la route qui doit être connue. Et selon les experts de la Région wallonne, il n’est pas souhaitable de répéter les signaux. Cela risque de distraire les conducteurs", explique Christine Bouché. Le bourgmestre Frédéric Bertrand a proposé de rappeler cette règle de circulation dans le prochain "Li Burnal", bulletin d’informations communales.