Du yoga avec sangles, accessible à tous

Prendre conscience de son corps dans l’espace

Le yoga TRX se veut complet. "Lorsque l’on réalise n’importe quelle position, nous allons prendre appuis sur les sangles et en même temps gainer notre corps. Cela permet de solliciter nos muscles sans pour autant faire des gestes brusques tout en travaillant sa souplesse. " L’appui du corps travaille aussi l’équilibre. "Les sangles sont coulissantes, donc pour maintenir sa position, il faut essayer de trouver son équilibre et de le travailler. Je veux qu’à travers mes séances, mes élèves se remettent en confiance avec leur corps."

Si cela peut sembler difficile pour certains, il n’en est rien. En effet, Cindy Feron insiste sur l’accessibilité de sa passion. "Tout le monde peu en faire. Il n’y a pas de base nécessaire. De mon côté, j’adapte les exercices suivant le niveau de chacun." Les habitués du yoga sont donc les bienvenus tout comme les débutants. "Durant mes cours, j’aime être présente pour mes élèves, je vérifie qu’il réalise correctement les positions pour ne pas qu’ils se fassent mal. C’est pour ça que je n’accepte pas plus de dix personnes à la fois." Et lors de ces cours, Cindy a de tous les profils. "J’ai des mamans qui viennent pour reprendre à une activité physique après leur accouchement. J’ai aussi des personnes plus âgées qui veulent garder de la souplesse. Nous sommes ouverts à tous, même aux personnes souffrant de problème de genou ou de hanche par exemple."

Utilisées par les militaires

Ces sangles solides du nom de TRX ne datent pas d’hier mais tiennent leur origine chez les soldats américains. "Ils utilisaient ces sangles pour pratiquer du renforcement musculaire facilement comme lorsqu’ils étaient en déplacement dans des endroits où il était difficile de s’entraîner." Cindy Feron, séduite par cette pratique est alors partie en formation à Aix-en-Provence afin de maîtriser l’art du yoga TRX. "Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme pour donner cours mais je voulais perfectionner mes connaissances pour donner mes cours. " Cette opticienne de formation est donc heureuse de pouvoir lancer ses propres cours en parallèle de son métier.

Le prix de la séance est de 15 € et un abonnement à 10 séances est disponible au prix de 130 €. Les séances se donnent le jeudi et le samedi Route du Condroz 320/2 à Nandrin, et le dimanche au hall omnisports de Héron.

Info et horaire sur la page https ://www.bebrightandstrong.be/ou par tél au 0486973919 (Nandrin) ou au 0476988335 (Héron) et par mail: info@bebrightandstrong.be