Aide ménagère, un métier en pénurie qui plombe les titres-services

"Tout d’abord, il faut savoir que le mali dans le budget était de 55 000 €. Nous avons subi cinq indexations, ce qui représente 10% des charges salariales. Les quotes-parts chèques Sodexo n’ont pas suivi cette indexation, donc on y perd là aussi. En 2022, nous avons perdu une employée à cause de graves problèmes de santé, et cette employée était au régime SINE (NDLR: La mesure SINE favorise, grâce à l’utilisation active des allocations de chômage, la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l’économie sociale d’insertion) , c’est encore une aide de 6 000 € à l’année perdue. En parallèle à ça, nous avons eu un taux d’absentéisme assez élevé par moments."

Lutter contre l’absentéisme

Face à ses réponses, le conseiller a ensuite demandé quelles mesures, s’il y en a, allaient être prises pour pallier ces problèmes, et si de nouveaux employés au régime SINE ne pouvaient pas être engagés. "D’abord, lutter contre l’absentéisme avec les deux ou trois travailleuses à problème. Ensuite, concernant le personnel SINE, il est excessivement difficile d’en trouver. Le métier est en pénurie, personne ne veut encore faire ça. Pour remplacer l’employée malade cette année, nous avons dû creuser, et c’est finalement par le bouche-à-oreille que nous avons trouvé. Les appels réseaux sociaux et les offres en agence ne marchent plus."