Un lotissement de 30 appartements et 11 maisons à Lincent: la Commune a mis ses conditions

Le terrain de 1,28 ha pourrait ainsi voir s’ériger deux immeubles de 30 appartements et 11 maisons. De même, une nouvelle voirie relaierait la rue des Gottes à la nationale. "On tient à s’intégrer dans le bâti existant, rassure Éric Roubaud, responsable pour la Wallonie de la société Durabrik. Les immeubles auront une hauteur de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et le matériau utilisé sera la brique. Les constructions se feront le long des deux rues avec un recul d’une quinzaine de mètres par rapport à celles-ci."

L’objectif pour la société est de proposer du logement moyen de gamme qui fait défaut dans la région. "Il y aura des studios, des appartements deux ou trois chambres. Des maisons avec des terrains de 5 à 10 ares", précise encore Éric Roubaud. Les deux immeubles seront situés route de Huy tandis que les maisons, pour l’essentiel mitoyennes, seront installées le long des deux rues.

Un autre lotissement de l’autre côté de la nationale

Le dossier est actuellement soumis à enquête publique auprès de l’administration communale de Lincent jusqu’au 18 octobre. Il est consultable au service Urbanisme durant les heures de bureau ainsi que les lundis 2, 9 et 16 octobre jusqu’à 20h (sur rendez-vous).

Les réclamations et observations éventuelles peuvent être adressées à l’administration communale de Lincent ou par mail (urbanisme@lincent.be). Les réclamations et observations orales peuvent être formulées pendant la même période sur rendez-vous auprès d’Hélène Forthomme ou lors de la séance de clôture de l’enquête. Celle-ci aura lieu à l’adresse suivante: rue des Écoles, 1 à Lincent, le 18 octobre à 11 h.

En fonction du délai des procédures, les premiers biens devraient être mis en vente d’ici 8 à 9 mois.

Par ailleurs, le même promoteur a également fait l’acquisition du terrain de l’autre côté de la route de Huy. Avec probablement l’idée d’y construire un autre lotissement.