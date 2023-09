Elections régionales 2024 : Marie Jacqmin, l’atout jeune et féminin des Engagés sur Huy-Waremme (vidéo)

Une jeune mais pas que pour la jeunesse

Ce casting, Maxime Prévot le qualifiera lui-même d’audacieux avant de le justifier. "Pour avoir moi aussi été parlementaire à 29 ans, je sais qu’on peut avoir la maturité pour porter des projets et relever un tel défi, appuie le président des Engagés. Marie a le sens du contact. C’est une jeune dame qui s’engage avec crédibilité, maturité et efficacité. Et elle n’incarnera pas seulement les questions qui préoccupent la jeunesse d’aujourd’hui au niveau de l’emploi et de la transition climatique notamment."

La diplômée en sciences politiques et affaires internationales enfonce d’ailleurs le clou pour sa première sortie médiatique. Certes, elle accordera toute son attention aux jeunes avec une priorité pour leur santé mentale, mise à mal depuis le Covid. Dans les huit mois de campagne qui s’annoncent, elle échafaudera également son programme (et celui de sa liste) "sur l’accompagnement des agriculteurs (statut social, propriété terrienne…), le renforcement de la formation et des conditions d’accès et de bien-être au travail, le défi de la transition climatique et énergétique et la garantie d’accès au logement (achat voire location de plus en plus inabordable pour une personne seule)".

Pas peur des ténors en face

La jeune dame saura argumenter au vu de l’assurance affichée ce mercredi. Son plus grand défi sera cependant de se forger une notoriété sur l’ensemble de l’arrondissement face à des députés et un ministre sortants (Demeuse, Cassart, Douette et Collignon sont pressentis). Peu se souviendront qu’elle figurait sur la liste fédérale du cdH en 2019. L’ancrage hesbignon est là (sa maman, Pascale Désiront, siège dans l’opposition à Hannut). Reste à rayonner en vallée mosane et sur le Condroz. "Je n’y suis certainement pas assez connue pour l’instant, mais j’y ai de bonnes relations et nous ferons campagne en équipe, assure cette petite-fille d’agriculteur. Je sais qu’il y a des ténors sur les listes en face mais je n’ai pas d’appréhension. Ma force est d’amener un nouveau visage. Lors des débats, je vais évidemment prendre des coups car ils ont plus d’expérience, mais j’ai aussi à apprendre d’eux."

En 2019, avec le Claviérois Damien Wathelet en pôle, le cdH avait essuyé un recul de 3,5% (7,5%) sans parvenir à nouveau à décrocher un des quatre sièges dévolus à l’arrondissement au parlement wallon. Cinq ans plus tard et une nouvelle refonte d’identité du parti, le challenge sera à nouveau de taille.

Prévot: "Ce n’est pas mission impossible"

Les espoirs des Engagés reposeront cette fois encore sur la "loterie" de l’apparentement qui a toujours été défavorable à leurs prédécesseurs (PSC, cdH). "On sait que le siège n’est pas acquis et l’apparentement dépendra de nos résultats sur Huy-Waremme, ailleurs et ceux des autres partis, confirme Maxime Prévot. Ce n’est pas mission impossible. Les gens disent attendre du politique un autre regard et du pragmatisme. Ils ont le choix entre reconduire les mêmes barons bien installés ou opter pour le renouveau avec Marie."

La tête de liste somme toute "surprise" des Engagés pour Huy-Waremme aborde la chose avec humilité. "On va essayer d’avoir un siège, mais je serai déjà contente si nous parvenons à faire découvrir notre projet pour s’installer sur le long terme sur l’arrondissement. Les Engagés n’ont que deux ans. Cette campagne doit servir à nous ancrer", termine cette joueuse de tennis résolument motivée à monter au filet et marquer quelques points.