La Ville et l’évêché au chevet des toitures des églises hannutoises: "Ces investissements sont super-extraordinaires"

Alors pour faire face à tous ces dossiers de réfection et d’entretien d’églises qui risquent de s’accumuler, le pouvoir communal a décidé d’adopter la même tactique. "D’un côté, on veut conserver notre patrimoine mais d’un autre côté, tout cela a un coût financier, explique Olivier Leclercq. On a pris contact avec l’évêché pour essayer de trouver une formule de cofinancement pour ces investissements que je qualifie de super-extraordinaires."

L’idée, c’est d’examiner au cas par cas chaque église. Et quand cela est possible, de financer une partie des travaux par la vente de terrains appartenant à la fabrique d’église en question. "Et pour ça, l’évêché doit donner son accord", note l’échevin.

La fabrique d’église de Crehen est déjà assez loin dans cette démarche, et celle de Thisnes va bientôt se lancer. "L’église d’Avernas nécessite aussi de lourds investissements. Mais là, on essaie de décrocher des subsides de la part de la Région wallonne étant donné que cela concerne la façade de l’édifice."

Pour ce qui est de l’église Saint-Christophe à Hannut, on n’en est pas encore là. Une étude préliminaire a déjà été lancée. "Les toitures des nefs gauche et droite doivent être refaites, note Marcel Jeness, président de la fabrique d’église. Nous avons déjà désigné un bureau d’architecture et il faut encore trouver une entreprise. Les travaux s’effectueront sans doute dans le courant de l’année prochaine."

Désacralisée, la chapelle des Croisiers sera réaffectée à l’école

L’ancienne église des Pères Croisiers, près du collège, est aussi une pièce du puzzle dans le financement des fabriques d’églises. On se souvient que la Ville de Hannut avait repris à sa charge l’entretien. En 2016, le clocher menaçant avait même dû être démonté. Dans quelques mois, l’édifice devrait être désacralisé. Le bâtiment reviendrait alors à l’enseignement catholique qui lui trouverait une nouvelle affectation (réfectoire, salle d’études…) La Ville n’aurait donc plus à sa charge l’entretien de ce bâtiment qui pèse quand même près de 10000 € par an.