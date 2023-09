Huy : le Maillon humanitaire bien arrivé au Maroc

Les logisticiens (avec tout l’équipement) étaient déjà partis préparer le terrain le mardi 19 septembre. Le reste de la mission médicale du Maillon humanitaire composée de 35 praticiens, spécialistes et infirmières a pris son vol vendredi et est bien arrivé à destination au Maroc. Pour rappel, cette ASBL créée en 2006 se donne pour objectif de rendre les soins médicaux et paramédicaux accessibles dans des zones enclavées du Maroc (dès 2007) et du Congo (depuis 2009). "L’équipe s’est déployée à Boulmane dans la province de Tinghir située dans le Haut Atlas oriental, précise la Hutoise Viviane Maréchal, membre de l’ASBL. Malgré ce qu’on aurait pu craindre, elle n’a pas été freinée par les dégâts du terrible séisme qui a touché une partie du pays il y a peu, même si une maison s’est effondrée à 5 km de là et a causé le décès d’un habitant. Des échos qui me reviennent, tout se passe bien. La délégation peut compter sur plusieurs participantes belgo-marocaines et la présence du Croissant Rouge pour assurer les traductions avec la population locale."