À Huy, Carlos Vaquera vous joue des tours: "Et si je vous disais qu’ici, la réalité est différente de la vie quotidienne ? Et si rien, c’était tout ?"

"Et si je vous disais qu’ici, la réalité est différente de la vie quotidienne ? Et si rien, c’était tout ?" Tel est le leitmotiv qui a rythmé toute la représentation de Carlos Vaquera ce samedi à la Mézon à Huy. Les mots d’ordre: découverte et apprentissage. Sur une soirée, Carlos Vaquera, mentaliste hispano-belge, a requestionné toutes les impressions d’un public en quête de sensations. Il l’a promis et ne s’est (encore une fois) pas trompé. Une fois qu’on a vécu ce spectacle, on ne ressort jamais le même. À ne pas confondre avec de la magie ou de la voyance ! "Je ne fais pas simplement du divertissement, je tiens à ce que ce spectacle soit avant tout un apprentissage", précise le mentaliste Carlos Vaquera. Mêlant à la fois connaissance profonde du non-verbal et maîtrise de l’illusion, c’est une représentation unique et active qui a mis en émoi une centaine de personnes présentes ce samedi à La Mezon. "Je suis très heureux de pouvoir soutenir ce spectacle, pour Carlos Vaquera, notre directeur artistique, et pour notre école de magie", a souligné Cyril Hubert, président du cercle de magie Gimmick à Modave. Le spectacle Rien a en fait tout d’un moment d’évasion pour l’esprit.