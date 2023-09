Ancien presbytère de Fize: les travaux de rénovation avancent bien, place aux communs

La maison de la Grand-Route, elle, sera vendue lorsque les travaux seront terminés, vers le mois de décembre, pour environ 180 000 €. Vente qui devrait permettre de considérablement réduire la facture des travaux du presbytère, estimé à une centaine de milliers d’euros.

Proposer du travail aux demandeurs d’asile

Depuis le mois de juin, la Commune a déjà réalisé les travaux de rénovation de la toiture, l’isolation des murs et la création de trois nouvelles chambres. Place maintenant aux parties communes situées au rez-de-chaussée. "On va aménager une toute nouvelle cuisine. Je ne mangerais pas moi-même dans celle qui s’y trouve pour le moment. On va aussi remplacer la salle de bains et y construire plusieurs douches, ajoute Jean-François Brillon. On va aussi faire venir un jardinier pour aménager le jardin." Des panneaux solaires seront également installés sur le toit. "On espère avoir tout terminé pour Noël."

Le collège, désireux de favoriser l’intégration sociale des demandeurs d’asile, projette également de leur proposer de travailler au sein de la commune. "Ce serait sur base volontaire, évidemment. Ils pourraient par exemple aider les ouvriers communaux dans leurs tâches comme l’entretien des pelouses… Ils se rendraient utiles à la collectivité, ce qui serait gratifiant pour eux. Cela permettrait aussi aux personnes réfractaires de voir les demandeurs d’asile d’un autre œil."