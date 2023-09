Affaire Broeders à Remicourt: "Julien Broeders a “tué” ma cliente"

"Vous savez ce qui s’est passé, vous n’avez juste pas envie de le dire"

Il a aussi tiré le portrait de l’accusé, qui a 31 ans au moment des faits, qui rentre calme ce soir-là et qui met en place des mécanismes de défense dès les premières minutes, en inventant cette histoire de chute à scooter et en manipulant son frère. "Il a pourtant eu la même vie que vous, monsieur Broeders. Il n’a pas eu plus facile, mais il a eu du courage, lui", en revenant sur sa déclaration au début de l’enquête pour ne pas couvrir l’accusé et en venant témoigner devant la cour d’assises. "Alors, on tente le trou noir ! Quand on connaît le dossier, on pourrait en rire, tellement ça relève du ridicule. Mais on vous laisse gamberger le plus longtemps possible en espérant qu’un des experts, à un moment, vienne dire qu’une amnésie est possible, par exemple."

Il a demandé aux jurés de ne pas être naïfs, d’être conscients que l’accusé, selon lui, sait très bien ce qu’il fait en se défendant ainsi. "Si c’est totalement exclu qu’il y ait eu un trou noir, d’après les experts, ça veut dire que monsieur Broeders sait parfaitement ce qui s’est passé. Des souvenirs, il en a. Monsieur, c’est clair que vous savez ce qui s’est passé ! Il n’a juste, mesdames et messieurs les jurés, pas envie de le dire. Pas parce qu’il ne comprend pas ou qu’il en est incapable, mais parce qu’il en fait le choix. C’est une décision qu’il a prise. Il vous dit “Débrouillez-vous, moi, je me préserve” Il s’est choisi lui plutôt que de soulager les victimes."

Me Wilmotte rappelle aussi que l’accusé a été taxé de psychopathe, "seuls 4% de la population sont pires que lui, nous a-t-on dit".

"La pire défense"

"Votre décision de vous présenter ici avec cette défense, c’était la pire que vous pouviez prendre, poursuit-il. Vous faites le choix de cracher au visage des victimes, vous leur ôtez toute possibilité de partir d’ici en paix et vous faites aussi le choix, par votre mutisme, de vous enterrer définitivement. Comme l’ont relevé psychiatre et psychologue, il n’y a aucun espoir, à partir du moment où vous ne reconnaissez rien." Alors que l’avocat, comme ses confrères avant lui, rappelle que le dossier parle tout seul. Il a donc logiquement demandé aux jurés de répondre "oui" à la question de savoir si Julien Broeders a tenté de tuer sa cliente. "C’est tellement vrai que les experts disent que c’est une miraculée, qu’elle aurait dû mourir !"

Quant à la circonstance aggravante de préméditation, qui fait de la tentative de meurtre une tentative d’assassinat dans ce cas, "là, c’est un exercice plus délicat. Mais c’est clair que si elle survit, elle pouvait le dénoncer. Comme elle l’a fait pour les attouchements quelque temps avant…"

En revanche, pour le viol (avec la circonstance aggravante qu’il aurait été commis sur quelqu’un de vulnérable, de par son âge et son isolement), pas de doute pour l’avocat hutois. Qui s’est adressé directement à l’accusé pour conclure. "Il vous reste quelques heures, un tout petit peu de temps pour assumer pleinement et totalement votre culpabilité. Pour les victimes et pour vous. Que vous fassiez, une fois, un choix courageux au bénéfice des autres. Vous en avez encore l’occasion…"