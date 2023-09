Waremme: la musique était bonne à l'ABC

Le dynamisme du club de basket de l’ABC Waremme sous la présidence de Luc Ceulers n’est plus à démontrer. Ainsi, si aucun match de championnat n’était prévu ce samedi soir, le comité, sous l’impulsion de Dylan Claes, avait convié ses membres et sympathisants à une soirée blind test au Pôle ballons. Trente équipes étaient de la partie, soit environ 200 personnes. Et visiblement, la musique était bonne, tout comme l’ambiance. Animé par le trio waremmien composé de Thierry, Hervé et Jeff, le concours a permis à chacun de travailler ses vocalises. Pour la petite histoire, ce sont les "Mails aux mannes" qui ont terminé en tête de classement en récoltant 209 points sur les 220 possibles. À noter que les bénéfices récoltés permettront au club de poursuivre sa politique axée sur la formation des jeunes.