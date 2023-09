Villers-le-Bouillet: les 150 ans de l'église Saint-Lambert fêtés à Fize

Le village s’est déplacé

Il a ainsi rappelé que l’église primitive de Fize (qui aurait été fondée par Sainte Ode déjà fondatrice de la collégiale d’Amay) était située sur le plateau du village du côté du cimetière avant sa destruction en 1871 pour une raison démographique. "Dès le début du XVIe siècle, le manque d’eau a poussé les villageois à s’écarter de l’endroit choisi par leurs ancêtres pour y vivre. Progressivement, le village se déplaça totalement vers le bas et ses marais." Dans la foulée, une nouvelle église fut érigée en 1872 et 1873 par l’entrepreneur Léopold Dupont et suivant les plans établis par l’architecte hutois Jean-Lambert Blandot. "Des six églises de l’entité et de l’unité paroissiale, celle de Fize-Fontaine est la seule d’inspiration néogothique, les autres étant plutôt de style roman. On le remarque notamment au caractère élancé du clocher et aux ogives de la voûte", fait remarquer le président des fabriciens en associant, au passage, à cette mise à l’honneur toutes les églises de l’unité pastorale ainsi que tous les paroissiens. Et de profiter de l’occasion pour lancer un appel à la relève afin d’assurer la conservation future du lieu de culte mais aussi de rencontres pour les villageois dans les heureux comme les tristes moments de la vie.

Travaux passés et futurs

Cette longévité acquise depuis 150 ans et à assurer encore passe par des phases de rénovation. Ces dernières années, l’église Saint-Lambert de Fize a ainsi vécu le remplacement des abat-sons, du chauffage, de l’éclairage, de la grande porte de la tour, de la porte de la sacristie, du plancher supérieur du clocher, des corniches basses des nefs ; la rénovation des vitraux latéraux et du grand vitrail du chœur ; et la restauration du chemin de croix originel. "Sont encore prévus la remise à neuf du vitrail de la tour, du plancher des bancs, le remplacement des corniches hautes, et le rejointoyage intégral du bâtiment", a ajouté le président avant d’inviter l’assemblée à partager le vin d’honneur au fond de l’église, suivi d’un repas à la maison de village.