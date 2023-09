Verlaine: la Charte du Lions célèbre ses 30 ans

430 000 € en 30 ans

"La reconnaissance officielle, nous la devons au soutien, aux conseils judicieux et à la guidance de nos deux clubs parrains. En moins d’un an, notre club a été créé, formé et organisé, mais tout ne fait que commencer", déclarait à l’époque Noël Renson, 1er président.

Tout ne faisait que commencer en effet. Depuis 1993, le Lions de Verlaine reste fidèle à la devise pour venir en aide plus de cinquante associations ou familles et distribuer quelques 430 000 €. "Les débuts furent certes un peu timides. Maintenant, nous avons atteint une bonne vitesse de croisière et nous avons en moyenne octroyé 20 000 € par an durant ces 10 dernières années", a insisté Jean-Louis Radoux en ouverture de la soirée de gala. Le bourgmestre, Hubert Jonet a salué pour sa part les actions des membres et leur impact au sein de la commune.

Si certains membres sont décédés, ou ont abandonné, d’autres sont arrivés ou restés. Les représentants de clubs amis assistaient pourtant à cette soirée festive. "30 ans, l’âge de raison. 30 ans d’amitiés, 30 ans de solidarité et de soutien aux œuvres. Une belle aventure qui ne fait que commencer", a ainsi déclaré José Simonis au nom du président de zone, hélas absent. Précédant les mots de Dany Sior, actuel président à l’adresse "des membres à la base de la fondation et qui nous ont malheureusement quittés".