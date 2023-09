Une formule différente qui a convaincu les Tinlotois

C’était la première Journée des Tinlotois ce week-end. Et après deux années blanches dues à la crise sanitaire, c’est dans le cadre fabuleux du château de Tinlot que les sportifs locaux ont été mis à l’honneur pour leurs exploits sportifs. Avant cela, vers 9h, il y a eu l’accueil des nouveaux résidents ainsi que l’octroi des primes de naissance, lors d’un déjeuner. Ensuite, à 11h, les élus tinlotois ont salué les exploits, courage, audace, état d’esprit et mérite de Virginie Delrez (tennis de table), des fondateurs du T.T.Tinlot, de l’équipe réserve du Royal Fraiture Sports, d’Emma Snessens, de Mathilde Francotte et de Pascal Lété (ultratrail). "J’espère qu’ils ont ressenti une certaine forme de fierté pour leur présence et leur distinction, commente Dominique Albanese, échevin des sports. Les choix n’ont pas été évidents. Mais cela me réjouit de pouvoir dire qu’il y a beaucoup de talent à Tinlot."