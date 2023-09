Marchin: n'arrêtez pas ce peuple qui danse à Latitude 50

Le temps, ici, est incertain. C’est celui qu’on se donne et qui bat hors de la poitrine rythmée par un métronome dans un corps à corps dansé. L’autre, c’est celui qui vous tend la main, celui qui est votre porte-voix, celui qui vous empêche de chuter.

En attendant le grand soir, c’est une sculpture dansée en portés acrobatiques qui se jouent de la pesanteur. C’est une manifestation de joie, une rébellion chorégraphiée pour oser d’autres horizons, oser d’autres rencontres qui ne sont pas des rendez-vous mais des moments inouïs de partage qui restent inattendus.

Petit à petit, sans en avoir l’air, sauf celui de la chanson, le cercle s’agrandit. Il tisse une grande toile humaine, croise et décroise ce mouvement unique auquel chacun participe.

Ici, il n’y a pas de frontière. Les acrobates et danseurs, sans mot dire, lancent leur appel à la vie, à la liberté. Celle de danser, celle de rire, de s’émouvoir, de s’aimer. Et il n’y en a pas un qui mène la danse. Tous participent du même élan, de la même énergie communicative qui se propage comme une onde grandit sur une eau d’abord calme puis qui se trouble pour appeler à se bouger.

Ici, nous sommes dans de l’humain. Il y a de la sueur, du souffle, du peau à peau. Les musiques sont celles du monde. Celles d’ici, d’ailleurs, de maintenant et celles du passé. Nous assistons à cette grande fête. Celle de notre humanité qui révèle en miroir qui nous sommes réellement lorsqu’on l’on s’accorde cette main tendue à l’autre. "Je danse avec toi, si tu tombes, je suis là." Tout entier dans cette générosité, le public danse, de plus en plus nombreux sur la piste à former un corps commun. Et la musique s’accorde à leurs pas. En final, un poème clamé en écho aux gestes dansés. "Oser nos possibles, oser nous regarder, oser chuter mais jamais le silence. Car on n’arrête pas un peuple qui danse !" Ce soir-là, à Marchin, en ouverture de la nouvelle saison de Latitude 50, on a dansé dans cette audace d’exister.