Le joggeur modavien André Servotte est décédé après avoir lutté contre la maladie de Charcot

L’homme, natif de Modave, était sportif, grand amateur de jogging. Il a participé à de nombreux challenges en 15 années de course à pied et ne manquait jamais celui de Modave, mis sur pied par le comité du jumelage. Il passait régulièrement de l’autre côté de la barrière pour se prêter au jeu de l’organisation. "Il faisait partie du groupe de joggeurs de Modave et de Marchin", rappelle Jeanne Defays, une amie proche. Mais la maladie de Charcot l’a fauché en plein dynamisme, l’obligeant à arrêter de courir. "Ça ne l’a pas empêché de garder sa joie de vivre et un moral d’acier."

Déterminé, très apprécié et très entouré, André Servotte est resté proche de ses amis joggeurs qui, en 2013, avaient même réalisé, pour lui, le parcours du jogging de Modave en joëlette, ce fauteuil roulant handisport spécialement conçu pour la course et la randonnée. Par la suite, pour saluer son courage, la course de Modave avait été rebaptisée en son nom: "Jogging André Servotte". Un jogging qui n’est cependant plus organisé depuis 2018.

Dans le comité de jumelage aussi, l’homme était devenu indispensable, un membre très impliqué qui s’est rendu pendant 20 ans à Saugues dans le cadre des échanges. En 2017, pourtant déjà très affaibli, il avait rejoint la France avec sa chaise roulante électrique installée dans une camionnette adaptée: il tenait à célébrer les 25 ans du jumelage. "Il voulait vraiment vivre l’aventure et comme je suis infirmière, je l’avais encadré pendant tout le séjour", indique Jeanne Dafays.

Depuis plusieurs années, il était en chaise roulante électrique. "Il avait perdu toute mobilité, tout en gardant sa tête jusqu’au bout." Il a séjourné de nombreuses fois au CNRF (Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle) de Fraiture mais depuis le Covid, il était rentré chez lui. "Il avait de la visite tous les jours et bénéficiait d’un encadrement médical adapté. Sa famille et son voisinage étaient très présents pour l’aider."

S’il ne sortait plus beaucoup de chez lui, il avait réalisé, il y a quelques années encore, des sorties, au pub culturel Deux Ours et au Spirit 66 de Verviers. "Il aimait beaucoup la musique."

C’est un homme courageux et gentil que ses proches décrivent. "Oui, il avait un courage hors-norme, poursuit Jeanne Defays. Et il était la bonté même. Même au plus bas de sa forme, dans les moments les plus difficiles, il était à l’écoute. Et aussi très respectueux du travail des infirmiers. Il a souffert de cette maladie dégénérative pendant 14 ans." Le Modavien avait deux filles et six petits-enfants. Il repose au funérarium Dubois & Tanier à Tinlot. Les funérailles sont prévues ce vendredi 29 septembre à 10h à l’église Saint-Sauveur à Rosa (Modave).