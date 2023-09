La dernière tour de la centrale des Awirs sera dynamitée ce mardi

Depuis avril 2021, Engie Electrabel s’affaire au démantèlement de sa centrale électrique. Un chantier pharamineux qui touche enfin à sa fin. "Sur le chantier, il ne reste plus que cette tour et deux bâtiments administratifs. Nous devrions avoir fini avant les fêtes de fin d’année", explique Engie. La dernière tour encore debout avait déjà été réduite de moitié afin de pouvoir la démonter entièrement. "C’est une tour qui fait initialement 149 m mais nous ne pouvons pas la dynamiter à cette hauteur-là. C’est pourquoi elle a été réduite à une hauteur de 75 m."

Sur le site, il ne reste que quelques bâtiments en plus de cette tour. Vestige de l’ancienne centrale. "Nous allons conserver deux bâtiments administratifs mais uniquement la strucutre. Ils seront entièrement rénovés aux normes et aux goûts du jour. Nous avons également deux autres bâtiments qui seront détruits. L’un le sera en décembre et l’autre sera conservé pendant un moment car il sert d’espace de stockage pour le chantier de construction de la centrale à gaz."

Utiliser de la dynamite

L’effondrement de la tour se fera à de la base, avec basculement latéral. Le processus ? Une technique de dynamitage déjà utilisée lors des affalements de février et juin 2023.

Une détonation pourrait donc être entendue. "Nous avons favorisé l’explosion à la dynamite pour plusieurs raisons. D’abord, parce que c’est la technique la plus sûre. Ensuite, cela nous permet de procéder à distance et donc d’appliquer la plus grande sécurité pour nos équipes."

Concernant les risques de poussière et les désagréments, ceux-ci seront limités, rassure Engie. "Le premier affalement avait causé beaucoup de poussière car cela concernait une cheminée au charbon qui produisait beaucoup de crasse. Ici, la tour possède une structure métallique. Donc il y a moins de risque de débris dans l’air. Le grand mur qui subsiste le long de la chaussée fera aussi office d’écran".

À noter que la société avait au préalable procédé à un désiamantage. Cet affalement ne devrait donc pas perturber les riverains. Toutefois, Engie préfère rappeler que ce démantèlement n’est pas une attraction censée rassembler les badauds. "Cela reste une procédure technique et impressionnante. Nous déconseillons donc de se rendre sur place pour observer l’effondrement. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident."

Deux chantiers en parallèle

Sur le site des Awirs, voilà donc un centrale qui disparaît pour faire place à une autre. En effet, on n’a pas attendu la fin du démantèlement pour commencer la construction de la nouvelle centrale à vapeur et à gaz, la CCGT. "Nous avons voulu concentrer tous nos travaux durant la même période pour le confort des riverains. Nous ne voulions pas nous étaler. Et puis, nous avions besoin le plus vite possible de cette centrale. C’est donc un défi de taille que nous nous sommes donné." La centrale devrait normalement être opérationnelle pour le 1er janvier 2025.

Les citoyens peuvent contacter le 0800/20.210 ou par mail deconstructionawirs@engie