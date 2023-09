Huy: la chaussée des Forges partiellement rouverte lundi prochain

Double dispositif de blocs en béton pour limiter le risque d’éboulement

Dès lors, plusieurs mesures doivent être prises. À commencer par le peignage de la paroi rocheuse par des cordistes pour éliminer tout matériau instable, auquel s’ajoutera un élagage pour sécuriser la zone. Suivra l’évacuation des roches et des branchages afin de garantir la sécurité des usagers de la route, et enfin l’installation d’un double dispositif de blocs en béton visant à renforcer la stabilité de la paroi rocheuse pour limiter l’impact d’un éventuel nouvel éboulement, en attendant le placement d’un filet de protection.

Travaux dès mercredi

Les travaux débuteront mercredi. Une fois ceux-ci terminés, la circulation pourra être rétablie sur une bande et de façon alternée à l’aide de feux de signalisation. Cette réouverture devrait avoir lieu lundi prochain. "La sécurité des usagers reste notre priorité absolue et ces mesures ont été prises en conséquence. Notre but est maintenant de rouvrir le plus vite possible", confie Éric Dosogne, le bourgmestre ff de Huy.

Pour le rétablissement de la circulation dans les deux sens, il faudra attendre que le SPW place un système de filet et d’ancrages sur la paroi rocheuse.