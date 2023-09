Huy: des disques à gogo entre les puristes du vinyle et ceux du CD

Rock, alternatif, pop, jazz et autres styles musicaux étaient représentés dans le hall omnisports de Huy, dimanche. Pour la deuxième année, une vingtaine de collectionneurs, privés ou professionnels, étaient présents afin de proposer bonne affaires et pièces rares aux acheteurs. "Notre public est quand même assez connaisseur et passionné", explique Claude Wislet, organisateur du salon. De la passion, il y en a aussi et surtout du côté des vendeurs. S’ils vendaient majoritairement du vinyle, l’un de ceux-ci (qui a souhaité garder l’anonymat), le seul du salon, proposait exclusivement du CD. "Je trouve que lorsqu’on l’écoute dans les meilleures des conditions, c’est-à-dire avec un bon lecteur et du bon matériel audio, c’est le support qui est le plus qualitatif, explique-t-il . Il y a selon moi une grosse spéculation avec le disque vinyle, qui est digne d’une grande arnaque. Certes, les vrais disques analogiques d’époque peuvent, la plupart du temps, justifier leurs prix élevés, mais les disques plus modernes ne sont rien d’autres que des pistes digitales payées très chères, rien que pour le style, même si l’objet en lui-même est sympa." Il défendra ensuite ses "compact disc" en vantant une variété énorme de morceaux existant sur CD. "Tout ce qui est trouvable en vinyle est trouvable en CD, mais pas l’inverse. C’est dommage de s’en priver en ne jurant que par le gros disque noir. Moi qui ai de tout, je pense qu’il est surtout judicieux de choisir ce qui correspond à l’envie de chacun, selon son budget, mais il ne faut pas croire que le vinyle est le moyen ultime."