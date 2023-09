Dumont-Wautier (Lhoist) veut concasser dans la carrière du Bois des Gattes à Engis

Sur quel projet ? La demande de permis unique de classe 1 qu’a introduite la société Carrières et fours à chaux Dumont-Wautier (groupe Lhoist) pour les activités de son site de la rue Mallieue à Saint-Georges-sur-Meuse. "Il est aussi bien question de régulariser des permis, que d’en renouveler et de faire la demande d’autres pour de nouvelles activités", résume Laurence Indri, responsable communication pour le groupe Lhoist.

Diminuer l’empreinte carbone

Une grande partie du dossier vise le renouvellement de divers permis pour des outils déjà actifs sur le site exploité par Dumont-Wautier depuis 1902. Cela concerne notamment la co-incinération des déchets non-dangereux sur les 4 fours rotatifs dans une optique de réduction des émissions de CO2.

Il est aussi question de renouveler le permis d’environnement pour le compactage de dolomie fine (160 000 tonnes par an) afin de répondre aux attentes du marché et de réduire la production de déchets.

Un autre permis d’environnement à renouveler concerne l’installation d’hydratation de la chaux via l’addition d’eau à la chaux vive (70 000 tonnes par an), et les rejets en Meuse (eaux d’exhaure et eaux industrielles). "On doit aussi procéder à des renouvellements de permis d’environnement pour des installations auxiliaires comme le stockage des pierres en carrière, le stockage de pierres concassées et lavées pour l’usine, le stockage de produits cuits, le stockage de déchets de l’usine et parc à conteneurs, le dépôt d’explosifs conservé en cas de nécessité et le stockage de lignite (charbon pulvérisé)", complète Laurence Indri.

Deux nouveaux projets

Reste le volet des permis d’environnement demandés pour de nouvelles activités. L’une concerne la co-incinération de déchets de biomasse non-dangereux sur les 4 fours Maerz dans le but là encore de réduire les émissions de CO2 (comme pour les fours rotatifs).

L’autre nouveau permis d’environnement concerne précisément la carrière du Bois des Gattes déjà en exploitation sur le territoire d’Engis. "Le projet est d’y faire du concassage et du criblage de pierres grâce à une installation mobile" qui évoluera avec le front de taille. Là, on parle d’une production de 500 000 tonnes annuelles. Cela participera non seulement à la préparation de la pierre avant son expédition, mais aussi à la diminution de l’activité à la carrière de la Boulade.

L’autorité compétente pour la délivrance du permis unique de classe 1 convoité est conjointement représentée par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué du SPW.