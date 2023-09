Donceel: une première "Nuit des écrivains" qui en appelle d’autres

Michel Vanpé abonde dans ce sens: "Je pense que les grandes maisons d’édition publient un peu plus de 2% des manuscrits qu’ils reçoivent. Et quand vous êtes sélectionné, cela prend souvent près d’un an avant la sortie de votre livre. Et puis, nous sommes en Belgique, où on dit que 500 exemplaires vendus équivalent à un succès en librairie."

On l’a compris: écrire reste sans doute à la portée de beaucoup, être lu beaucoup moins, et a fortiori, être vendu relève de l’exception. Cette exception, le public l’a bien appréhendée, ce vendredi soir à la première "Nuit des écrivains": et vive l’autoédition !