Cour d’assises de Liège : le procès de Julien Broeders devrait se terminer en milieu de semaine

Ce lundi, on va parler toxicologie, ADN et psychologie, avant d’entendre les témoins de personnalité de l’accusé (son père, son frère aîné, ses ex-copines…) pour se faire une idée de qui il est pour eux et comment il se comporte avec eux.

Mardi, on entamera la journée par les plaidoiries des avocats des parties civiles (Me Adrien Croisier pour les fils de Didier Bada, Me Nathan Mallants pour sa maman et Me Alexandre Wilmotte pour la victime survivante des faits, un de ses fils et sa belle-fille). Viendra ensuite le réquisitoire (sur la culpabilité) de l’avocat général, Pascale Schils. Puis la défense de l’accusé, Julien Broeders, par ses avocats, Me Pascal Rodeyns et Me Steve Van Laenen. Des répliques des uns et des autres seront ensuite possibles.

On peut raisonnablement penser que le président de cette session d’assises, Philippe Gorlé, attendra alors mercredi matin pour envoyer les jurés en délibération. Si la culpabilité de l’accusé est reconnue, on entendra alors l’avocat général dans ses réquisitions concernant la peine à lui infliger. La défense de l’accusé pourra répondre à ce réquisitoire avant que les jurés et la cour se retirent pour délibérer sur la hauteur de la peine.

À l’issue de cet ultime débat, une peine (qui doit être motivée) est infligée, elle constitue "l’arrêt de la cour d’assises".