Amay: une centaine de personnes à la première de la Ruche qui dit oui

D’une table à l’autre, pour récupérer les différents articles commandés sur la plateforme internet de la nouvelle Ruche qui dit oui à Amay. Mercredi dernier, à 17h30, Elise Dardenne, la titulaire de cette ruche, était présente dans la petite salle du gymnase communal pour l’inauguration. "Ma ruche est en fait un rassemblement de plusieurs producteurs locaux, explique-t-elle. Il s’agit entre autres de maraîchers, de boulangers, de charcutiers, de producteurs de jus, de bières, de vins mais aussi, de savon et de produits d’entretien." Avant de venir récupérer leurs achats, les clients les font sur la plateforme "laruchequiditoui.be", en cliquant sur le lien renvoyant à celle d’Amay. "Puis, il suffit de cliquer sur les différents articles souhaités en remplissant ainsi son panier. Une fois le paiement effectué, le client n’a plus qu’à se rendre à la petite salle du gymnase communal d’Amay pour y retirer tous les aliments et articles achetés et payés. Lors de leurs achats, les clients reçoivent un numéro de commande."