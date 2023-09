Modave: Suzanne, une mamy centenaire en or

Maman de 9 enfants

Les choses se sont naturellement enchaînées. Ils se sont mariés le 24 novembre 1945, et ils ont eu 9 enfants (7 garçons, et 2 filles). Suzanne ne se contentait pas d’élever ses enfants, elle aidait son mari à l’imprimerie. Elle soutenait son mari dans toutes ses activités, quand il s’est mis à peindre, et même quand il a décidé de créer le dancing "Les Jonquières" dans la ferme familiale où ils habitaient aux Gottes.

Après avoir habité à Huy, aux Gottes (Modave) et à Saint Séverin, Suzy ayant perdu son mari, habite désormais un appartement dans une ferme à Scry, ou tous les siens viennent régulièrement la voir. Pour toute la famille, mamy est exceptionnelle. "Papa était très amoureux de maman, confie une de ses filles. Il voulait aussi que ses enfants restent près de lui, et c’est pour cela qu’il avait lancé le dancing. Il organisait et maman suivait. Il faisait des séances de cinéma à la maison, il y avait toujours du monde chez nous. Maman s’est toujours occupée de tous, en plus de son travail dont le dernier au conservatoire de Liège."

Elle passe son permis de conduire à 63 ans

L’âge de la pension n’a pas été celui de l’inactivité pour Suzanne. "Elle a eu une seconde vie, insiste un de ses fils. À 63 ans, elle a passé son permis, et jusqu’à 90 ans, c’est elle qui s’occupait de sa fille handicapée." Suzanne est décrite par ses belles-filles comme une personne très cultivée, active et qui adore aller aux fêtes et réunions de famille. "Elle essaie toujours d’arrondir les angles, et toute la famille vient se confier à elle." Samedi, ses enfants, petits-enfants et arrière et arrière-arriière petits enfants l’entouraient de toute leur affection tant méritée.