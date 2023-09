Huy: à 56 ans et asthmatique, Caroline court 100 kilomètres en 24 heures pour la bonne cause (vidéo)

Caroline a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle courait il y a quelques années. Elle s’est lancée il y a près de trois ans avec le JIA, un groupe de joggeurs (en orange et noir) coachés par Patrick Philippe, sportif de renommée régionale. "J’ai découvert que je pouvais courir longtemps car je suis assez volontaire. Je voudrais dépasser 74 kilomètres, ma plus longue distance, qui correspond à Olne-Spa-Olne, annonçait-elle avant le départ. L’année passée, j’avais participé aux 24 heures Jogging Liège en équipe."

Pour la Hutoise active dans le milieu psychosocial, cette course a aussi une valeur symbolique puisque les bénéfices de l’organisation vont à diverses associations. "Ma participation, c’est une petite contribution, mais cela fait sens avec mon travail précédent, comme éducatrice spécialisée, et le nouveau comme enseignante au CPSE de Grivegnée (NDLR aide à la formation de travailleurs sociaux). Un éducateur doit pouvoir poser des actions politiques, courir pour de bonnes œuvres, c’est joindre l’utile à l’agréable."

100,7 km en 95 tours

Caroline bouclera finalement 95 tours en 24 heures, soit 100,7 kilomètres, 51 de moins que la première dame. "Je suis vraiment très contente, j’ai atteint mon objectif et parcouru les 100 kilomètres, alors que j’avais encore une marge d’une heure, se félicitait-elle ce dimanche à 13h alors que la course n’a pas été de tout repos. Il a fallu tourner en rond de manière constante sur plus d’un kilomètre. Le froid pénétrait les vêtements la nuit, c’était handicapant. Il a fallu gérer le sommeil aussi. J’ai dormi une première fois vingt minutes, et je me suis rendu compte que ce n’était pas assez, car quand je suis repartie, j’avais les paupières tellement lourdes que je me sentais un peu ivre. À la fin de la boucle, j’ai quand même dormi 1h20, ce qui m’a permis de terminer la course."