Hamoir: un touriste néerlandais blessé au pied de sa tyrolienne "de fortune"

Samedi vers 15h30, les pompiers de la zone Hemeco, le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) et une ambulance du poste de Hamoir sont intervenus en bord d’Ourthe, en face du rocher de la Vierge. C’est là qu’un jeune touriste néerlandais âgé d’une vingtaine d’années a été blessé à la suite d’une descente accroché à une tyrolienne de fortune à en croire les échos qu’en ont faits les sapeurs sur les réseaux: "le jeune touriste néerlandais a décidé de tester une tyrolienne de façon non encadrée…. avec un simple mousqueton. Sans système de freinage, la réception ne fut donc pas optimale." Le touriste s’est donc mal réceptionné et a percuté l’arbre qui se trouvait en bas de la descente. Il était retenu par la corde. Il a été légèrement blessé. "Arrivé sur place, l’équipage de l’ambulance, après évaluation du patient et du lieu reculé, a immédiatement fait appel à un renfort médicalisé et des renforts spécifiques pompiers, notamment une équipe GRIMP, commente les pompiers. Une évacuation a été envisagée par-dessus l’Ourthe, car la victime se trouvait dans un espace réduit entre la rivière et la ligne de chemin de fer, sans aucun accès pour véhicule. Finalement, un brancardage plus long via un sentier exigu fut effectué."