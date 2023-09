Wasseiges: les galeries étrangères raffolent des portraits de Céline Kobierzynski

La spécialité de Céline Kobierzynski ce sont les portraits réalistes de jeunes femmes, matérialisés par la peinture à l’huile. Et ce ne sont pas n’importe quels portraits. Ils prennent vie sous le pinceau de l’artiste. Elle s’y entend à rendre la texture de ses tableaux si vraie que l’on a envie de caresser la peau diaphane de ses sujets ou de tâter le satin des pans d’une robe. Quand aux expressions des visages, elles sont à la fois douces, crues et précises, et ne laissent pas indifférent. La technique de la peinture à l’huile n’est pas pour rien dans ce rendu si humain. "Avec l’huile, c’est plus facile d’obtenir ce résultat, confie Céline Kobierzynski. Ça couvre plus et on sait travailler la texture pour obtenir quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et qui reste fidèle à ce qu’on veut."

Ses influences picturales, Céline Kobierzynski les trouve dans le style préraphaëlite, notamment chez John William Waterhouse, peintre britannique reconnu pour ses portraits de femmes. "Il explore des sujets de la mythologie et de la littérature, explique-t-elle. J’aime bien parce que même s’il peint de manière réaliste, on voit qu’une forme d’anti-convention se met en place. Il va un peu vers l’impressionnisme."

En se baladant dans l’exposition on entend les commentaires des visiteurs, tous unanimes pour dire que les peintures sont magnifiques. Ces peintures qui ont déjà tapé dans l’œil de conservateurs d’arts étrangers (NDLR: voir ci-joint). Le charme opère donc à nouveau, une preuve que son travail plaît. "Ça me fait dire que je ne suis pas dans le tort de ne pas avoir fait de haute école pour peindre." Céline Kobierzynski garde les pieds sur terre et comme le dit une amie de la famille "Elle le prend très simplement. Elle reste modeste."