Notre série "Un musée, un objet" : le jour où 12 500 soldats sont morts en une après-midi à Les Avins (Clavier)

Un tableau qui représente la bataille

À côté de ces souvenirs récoltés sur place, on retrouve également des reproductions de casques et d’armes de l’époque. Mais la pièce la plus représentative de la bataille, qui est d’ailleurs la première qu’on voit en entrant, est probablement un tableau du champ de bataille peint par… on ne sait pas qui. "Des hommes suivaient les armées et réalisaient des croquis des combats, qui étaient ensuite remis au propre dans des ateliers."

Mais sur ce tableau, il n’y a rien de théâtral. Pas d’Espagnol qui tombe de son cheval la bouche grande ouverte avec une lance qui lui traverse le buste. Non, le but de ce tableau, c’est de montrer, quasiment schématiquement, la position des deux armées. "Le champ de bataille était trop petit pour le nombre de soldats. On voit que les Espagnols étaient pris au piège entre l’armée française et le Hoyoux." Et à l’époque, c’était beaucoup plus dur de le traverser, le Hoyoux. "Il n’y avait pas de captage, il était beaucoup plus large."

Un tableau découvert par hasard

Et ce qui est marrant avec ce tableau, c’est que Michel Jadot est tombé dessus complètement par hasard. "J’étais à Redu avec mon épouse, En feuilletant un livre sur Richelieu, j’ai vu que ce tableau existait. J’ai donc contacté le musée de Versailles qui conservait l’original. Ils m’en ont envoyé une copie qui a été payée par la Commune."